Siliana : Grève régionale dans le secteur de la santé publique

Une grève régionale a été observée, jeudi, dans les différents établissements de la santé publique dans le gouvernorat de Siliana.

Dans ce contexte, un sit-in a été organisé devant le siège du gouvernorat où les cadres et agents de la santé ont scandé des slogans dénonçant l’absence de médecins spécialistes et le non-fonctionnement du scanner de l’hôpital.

Dans une déclaration à l’agence TAP, jeudi, le SG de l’Union régionale du Travail à Siliana, Ahmed Chefai a fait savoir que les agents et cadres de la santé des hôpitaux locaux et de l’hôpital régional de Siliana ainsi que le groupement de la santé de base et l’école des sciences infermières ont observé ce mouvement de protestation pour dénoncer la politique de l’atermoiement des autorités concernées face à la détérioration du secteur de la santé dans la région en raison du manque d’équipements de médicaments et de personnels.