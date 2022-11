L ‘INM annonce jeudi, des pluies temporairement orageuses à partir de vendredi après-midi (4 novembre) et le samedi 5 novembre, sur le nord et localement le centre, lesquelles seront abondantes sur l’extrême nord et le nord-ouest.

Les quantités journalières de pluie varieront entre 20 et 40 millimètres, atteignant localement 70 millimètres avec des chutes de grêle.

L’Institut National de la Météorologie prévoit une baisse des températures, avec une variation des maximales le samedi 5 novembre, entre 13 et 18 degrés au nord et dans les régions ouest et entre 20 et 25 degrés dans le reste des régions avec des vents de nord qui souffleront a une vitesse dépassant temporairement, 90 km/h.