L’entraîneur de l’AC Milan (Serie A italienne de football) Stefano Pioli, a indiqué vendredi l’indisponibilité du gardien de but international français Mike Maignan, de nouveaux blessé au mollet mercredi, au moins jusqu’à début 2023, l’empêchant de prendre part au Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

“Nous sommes déçus car il faisait tout pour revenir avec l’équipe, il voulait jouer le plus tôt et plus vite possible. Les examens indiquaient qu’il était guéri. Sa blessure va l’éloigner des terrains au moins jusqu’à janvier”, a indiqué l’entraîneur italien en conférence de presse vendredi.

Maignan (27 ans), doublure habituelle d’Hugo Lloris (Tottenham) dans le but de l’équipe de France, a ressenti une gêne au mollet le 22 septembre lors d’un match de la Ligue des nations contre l’Autriche (2-0).

De retour à l’entraînement mercredi, il s’est nouveau blessé. Milan avait annoncé mercredi un nouveau point médical dans dix jours.

Le sélectionneur des champions du monde Didier Deschamps devrait trouver un nouveau gardien aux côtés de Lloris et Alphonse Areola (West Ham). Le choix pourrait alors se faire entre Steve Mandanda (Stade Rennais) ou Alban Lafont (FC Nantes).

Il s’agit du deuxième forfait entériné chez l’équipe de France, après celui du milieu défensif de Chelsea N’golo Kanté.

Au Mondial 2022, la France évoluera dans le groupe D avec l’Australie, le Danemark et la Tunisie.