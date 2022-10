Résultats des rencontres de la 2e journée (Groupe B) de la Ligue 1 du football professionnel disputées dimanche:

Groupe B

Dimanche 16 octobre:

A Soliman:

AS Soliman 1 Bernard Babacar 82′

O Béja 0

A Sidi Bouzid:

O Sidi Bouzid 1 Chris Juniors 6′

AS Réjiche 0

Reste à jouer:

Jeudi 20 octobre

Stade de Béja :

Olympique de Béja – US Monastir

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. AS Soliman 4 2 1 1 0 1 0 +1

2. US Ben Guerdane 3 1 1 0 0 1 0 +1

3. O. Sidi Bouzid 3 2 1 0 1 1 1 0

4. AS Réjiche 1 2 0 1 1 0 1 -1

5. US Monastir 0 0 0 0 0 0 0 0

. ES Métlaoui 0 0 0 0 0 0 0 0

. O.Béja 0 1 0 0 1 0 1 -1