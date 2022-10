Nuages parfois denses sur la plupart des régions, avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sur les régions ouest. Ces pluies concerneront localement quelques délégations de l’Est avec possibilité de chute de grêle par endroits.

Vent faible à modéré et mer peu agitée dans le nord et moutonneuse sur le reste des côtes.

Les températures maximales varieront entre 25 et 30°C dans le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 30 et 35 °C dans le reste des régions.