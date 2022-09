DIRECT SPORT : Le CS Chebba rejette les décisions de la FTF

Le CS Chebba a rejeté, jeudi, toutes les décisions de la fédération tunisienne de football qu’il a qualifiées de “violation du principe d’équité et d’égalité des chances entre tous les clubs, nécessitant un nouveau tirage au sort du calendrier et non la réintégration du club d’une manière aléatoire et injustifiée”.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le club annonce qu’il va exiger du ministère de la Jeunesse et des Sports “une intervention urgente et immédiate pour asseoir le principe d’équité et d’égalité des chances entre toutes les équipes en imposant l’organisation d’un nouveau tirage au sort et la reprogrammation du calendrier du championnat de Ligue 1 de manière à garantir les droits de toutes les équipes sans exception”.

Le CS Chebba a également annoncé qu’il va saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et la FIFA pour dénoncer “les fausses accusations contenues dans le communiqué de la FTF allant jusqu’à la mise en doute des décisions du Tribunal arbitral en Suisse”.

Il est à noter que le bureau fédéral avait annoncé jeudi, en application de la décision du Tribunal Arbitral du Sport, la réintégration du CS Chebba en Ligue 1 du football professionnel tout en maintenant la date du coup d’envoi de la compétition pour le 30 septembre, à condition que le premier match de l’équipe de Chebba soit joué le 12 octobre contre l’équipe exempte de la première journée du groupe A.