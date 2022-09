Kébili : Ouverture prochaine de deux jardins d’enfants publics

Le commissariat régional de la Femme de la Famille de l’Enfance et des Séniors ouvrira prochainement deux jardins d’enfants publics respectivement dans la localité de Saidane (Kébili nord) et dans la localité de Bechri (Souk Lahad) et ceci dans le cadre du programme national de la généralisation et le développement du préscolaire au profit des enfants.

Ainsi, le gouvernorat de Kébili a bénéficié de la création de deux jardins d’enfants publics parmi 25 jardin d’enfants programmés au cours de cette année, a précisé à la TAP le délégué régional de l’enfance à Kébili Sami Bakri en soulignant que les travaux de réalisation des deux jardins d’enfants sont en cours de finalisation et qu’ils seront équipés dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de tutelle et l’UNICEF.

Selon la même source, 50% de la capacité de chaque jardin d’enfants sera allouée gratuitement aux enfants de familles socialement défavorisées.