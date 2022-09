Liban : Vers l’élection d’un nouveau président

Selon une source officielle citée par Reuters, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, appellera à une session pour élire un nouveau président de la République le 29 septembre, malgré l’absence de consensus politique sur un candidat particulier.

La session aura lieu avant l’expiration du mandat de l’actuel chef de l’Etat, Michel Aoun, le 31 octobre. Nabih Berri avait souligné, dans des remarques publiées lundi par le journal Alsharq al-Awsat, la nécessité d’élire un nouveau président et de former un gouvernement pour éviter que le pays n’entre dans le « chaos constitutionnel ».

« Il est nécessaire de former un gouvernement, mais l’élection d’un nouveau président de la République est plus que nécessaire pour bloquer la voie à ceux qui parient sur le vide présidentiel », a affirmé Berri.

Pour sa part, Michel Aoun a souligné, vendredi 23 courant, la nécessité d’élire un nouveau président et de former un gouvernement qui ait la confiance de la Chambre des représentants avant la fin de son mandat.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite, des États-Unis et de la France ont réaffirmé le soutien continu de leur pays à la souveraineté, à la sécurité et à la stabilité du Liban, soulignant l’importance d’organiser des élections présidentielles à temps conformément à la Constitution libanaise et d’élire un président capable d’unir le peuple libanais et de travailler avec les acteurs régionaux et internationaux pour surmonter la crise actuelle.

Selon l’agence de presse saoudienne, ils ont appelé à la formation d’un gouvernement capable de mettre en œuvre les réformes structurelles et économiques nécessaires pour faire face à la crise politique et économique du Liban…