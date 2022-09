Des cellules orageuses sont attendues, mardi soir, sur le centre et localement le sud et seront accompagnées de pluies éparses, parfois intenses, avec chute de grêle et apparition de la foudre par endroits dans certaines délégations de l’Est. Le temps sera stable dans le reste de régions.

La vigilance est requise en raison du vent actif prés des côtes et la mer sera très agitée à agitée.

Les températures varieront la nuit entre 24 et 29°C, elles se situeront à 21°C dans les hauteurs et atteindront 31°C à El Borma et Borj El khadhra.