Zaghouan : Des consultations médicales gratuites au profit de 500 citoyens

Une campagne médicale a été organisée, mardi, à Ennadhour (Gouvernorat de Zaghouan) par l’Office Nationale de la Famille et de la Population (ONFP) et la direction régionale de la santé à Zaghouan, lors de laquelle des consultations gratuites pluridisciplinaires ont été dispensées aux habitants de la région par 35 cadres médicaux et paramédicaux.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Samira Karboul, commissaire régionale de l’ONFP, a indiqué qu’environ 500 citoyens ont pu bénéficier de consultations gratuites dans différentes spécialités médicales comme l’ophtalmologie (100 consultations), l’hypertension artérielle et le diabète (105 consultations), la pédiatrie (70 consultations), la médecine générale (32 consultations), le dépistage précoce du cancer du sein (62 consultations) et la dermatologie (20 consultations). Cette initiative a coïncidé avec une autre action de sensibilisation menée dans la région sur l’importance de l’usage des contraceptifs et la prévention des comportements à risque chez les jeunes.