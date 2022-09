La Fédération tunisienne des directeurs de journaux a un nouveau bureau

Reportée à deux reprises faute de candidats pour composer son nouveau bureau directeur, l’assemblée générale de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ) a finalement eu lieu ce vendredi 9 septembre 2022.

Lors de ce rendez-vous qui s’est déroulé dans un climat électrique, les participants se sont longuement révoltés contre la situation catastrophique par laquelle passe la presse écrite (particulièrement les journaux papiers) et se sont étalés sur les solutions à envisager pour la sauver.

Ils ont dénoncé le manque d’attention et de soutien accordé par les autorités au secteur, les pressions politiques, les atteintes à la liberté de la presse, ainsi que l’attitude passive de certains directeurs qui n’ont pas accepté de renforcer la FTDJ ou de soutenir ses positions au moment où la solidarité est une des conditions nécessaires pour que le secteur puisse affronter sa crise actuelle.

Les présents ont exprimé haut et fort leur inquiétude sur l’état de la presse écrite tunisienne qui est de plus en plus menacée par les pressions et les problèmes financiers.

Ils ont convenu que la Fédération a besoin d’une nouvelle stratégie pour défendre les intérêts de la profession et se positionner en tant que force de proposition.

Il a été aussi décidé que la FTDJ n’accepte en aucun cas d’intégrer dans sa composition les journaux au financement louche et les sites non structurés, ou ceux qui ne respectent pas la déontologie de la profession.

Après de longs débats caractérisés par leur franchise, les congressistes ont validé la liste consensuelle proposée pour composer le nouveau directeur et ont procédé par la suite au dispatching des postes.

Voici la composition du nouveau bureau directeur pour le mandat 2022-2025 :

– Président : Taieb Zahar

– Vice-président Hafedh Ghribi

– Vice-présidents chargés des journaux quotidiens en (Ès-qualités) : Nabil Gargabou, Sofien Rejeb

– Chargé des journaux hebdomadaires : M’hamed Mezri Ben Youssef

– Secrétaire général : Kaïs Ben Mrad

– Trésorier : Mohamed Fourati

– Chargé de la presse électronique et de la numérisation : Hsan Soussou

– Chargé de la presse spécialisée : Afif Kchouk.

– Chargé de la formation et de la restructuration : Hédi Hamdi

– Chargé des partenariats : Sahar Mechri

– Chargé des relations publiques : Khaled Aouij.