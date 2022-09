Marche des femmes à la capitale à l’occasion de la 3e conférence mondiale des femmes de la base

Une marche des femmes a été organisée dimanche matin à la place du 14 janvier à la capitale en direction de la Cité de la cité de la culture, à l’occasion du démarrage de la 3e conférence mondiale des femmes de la base qui se tient à Tunis du 4 au 9 septembre 2022.

La coordinatrice du comité d’organisation et de la préparation de cette conférence mondiale Amira Dellech a indiqué dans une déclaration aux médias, qu’un grand nombre de femmes de plusieurs organisations nationales, internationales et arabes ont participé à cette marche qui, a-t-elle précisé, s’inscrit dans le cadre du démarrage de la 3e conférence mondiale des femmes de la base.

Dellech a indiqué que la conférence mondiale des femmes de la base démarre demain lundi avec la participation de plus de 300 femmes de près de 30 nationalités dans le monde, qui aborderont des sujets relatifs à la femme et comporte des ateliers de sensibilisation aux différents moyens de lutte contre la violence et l’arsenal juridique national et international de lutte contre la violence faite aux femmes.