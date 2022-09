Une hausse progressive de la température, accompagnée de sirocco, sera enregistrée dans la plupart des régions à partir de samedi, alerte l’Institut National de la Météorologie dans un bulletin de suivi publié, vendredi.

Cette vague de chaleur sera plus ressentie dimanche et lundi prochain, indique l’INM, précisant que les températures maximales se situeront entre 40°c et 44°c. Elles oscilleront entre 36°c et 40°c près des côtes et dans les hauteurs. Cela favorisera l’apparition de cellules orageuses dans les régions de l’ouest, en particulier, l’après-midi et gagneront par la suite les régions de l’Est.

Selon l’INM, les températures connaîtront une chute mardi 6 septembre courant, avant de repartir en hausse les 7 et 8 septembre courant.