Le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a réceptionné, lundi, un ensemble de fournitures et d’équipements octroyés par le bureau du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance “UNICEF” en Tunisie, au profit de 24 jardins d’enfants publics.

D’une valeur de 750 mille dinars, cette aide consiste en un ensemble de mobilier, matériel de bureau, équipements scolaires, pédagogiques, sanitaires, informatiques et de cuisine au profit de jardins d’enfants situés dans les gouvernorats de Bizerte, Monastir, Sfax, Tozeur, Siliana, Tataouine, Sidi, Bouzid, Ariana, Zaghouan, Kasserine, Mahdia, Gabes, Beja et Jendouba.

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a indiqué, à cette occasion, que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme “jardin d’enfants public inclusif” lancé par le Ministère le 20 novembre 2021, à travers l’aménagement d’un certain nombre d’espaces pour la petite enfance, en particulier dans les zones prioritaires qui ne disposent pas d’un nombre suffisant de jardins d’enfants.

Elle a indiqué que le nombre de jardins d’enfants publics se situe, actuellement, entre 25 et 30 établissements, expliquant que l’aménagement de ces espaces a nécessité la mobilisation d’une enveloppe d’environ 1,1 million de dinars, en plus de l’appui apporté par plusieurs partenaires dont la Banque Nationale Agricole qui a contribué à la restauration et à l’entretien d’environ 5 jardins d’enfants moyennant 500 mille dinars pour l’année 2022 et 500 mille dinars supplémentaires pour 2023.