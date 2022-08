L’intensité du vent connaîtra, mercredi, 24 août 2022, une baisse avec une vitesse de moins de 30 km/h, les activités maritimes et la baignade restent possibles sur l’ensemble du littoral, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

La mer sera peu agitée à houleuse l’après-midi et les températures seront stationnaires, les maximales seront comprises entre 31 et 35 degrés dans le nord, les régions côtières et les hauteurs et entre 35 et 39 degrés dans le reste des régions.

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions et les nuageux seront progressivement intenses l’après-midi sur les côtes et les hauteurs du centre ouest avec des pluies locales.