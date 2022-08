Le ministère de la santé affirme avoir entamé l’aménagement de l’espace réservé à la construction de l’hôpital du Roi Salmane à Kairouan

Le ministère de la santé a souligné, mercredi, dans un communiqué que les travaux d’aménagement de l’espace réservé à la construction du Centre Hospitalo-universitaire (CHU) du Roi Salmane à Kairouan ont démarré au cours de ce mois d’août.

” Le ministère a entamé l’aménagement de l’espace, en coordination avec ses partenaires publics, pour le raccorder aux réseaux d’électricité, du gaz, de l’eau et de l’assainissement et a identifié l’entrée principale et ce, sur demande du bailleur de fonds en attendant le démarrage effectif des travaux de construction au cours de la prochaine période “, précise le communiqué.

D’après la même source, le bailleur de fonds saoudien est en train de finaliser la dernière phase des études techniques nécessaires pour garantir la conformité de l’établissement avec les standards internationaux de sécurité.

La capacité d’accueil du CHU du Roi Salmane s’élèverait à 500 lits et il sera construit et équipé à travers un don du fonds saoudien de développement et ce, conformément au mémorandum d’entente signé en octobre 2017 entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite.

Le communiqué du ministère de la santé intervient en réponse aux critiques sur une photo diffusée sur les réseaux sociaux montrant une porte principale portant le nom du CHU sur un terrain vide.