La Chambre des entreprises de collecte, de transport et de traitement des déchets médicaux dangereux a décidé, vendredi 12 août, de suspendre la grève observée depuis le 15 juillet 2022, à l’issue d’une réunion de travail tenue jeudi.

La Chambre indique dans un communiqué la reprise, à partir du 12 courant, de ses activités de collecte des déchets médicaux des hôpitaux, après l’accord conclu entre les représentants de la chambre, ceux du ministère de la Santé (la direction générale des structures sanitaires publique et la direction de la préservation de la santé) et du ministère de l’Environnement.

Elle fait savoir que les parties concernées se sont mises d’accord sur le remboursement de toutes les sommes dues pour l’année 2021 et 50% de celles de l’année 2022.

Il s’agit, en outre, du rééchelonnement du reste des dettes pour les rembourser, et d’assurer le suivi du remboursement des dettes des entreprises au cas par cas, et l’organisation de réunions de travail périodiques communes au niveau du ministère de la Santé afin d’accélérer le rythme de régularisation des dettes dans les plus brefs délais.Il convient de signaler que la chambre nationale a annoncé une grève dans toutes les entreprises concernées et ses adhérents depuis le 15 juillet 2022.

Le porte-parole officiel de la chambre, Walim Merdassi, avait fait savoir qu’à partir de la date de la grève, la Tunisie sera confrontée, à un entassement quotidien de 25 tonnes de déchets médicaux dangereux, qui coïncidera avec la nouvelle vague de Covid-19.