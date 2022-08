[Tribune] Le Maroc est le passage obligé des affaires en Afrique, estiment les Américains

Grâce à son parcours de développement réussi et à sa connaissance approfondie de l’Afrique, le Maroc peut désormais jouer le rôle stratégique essentiel de pont entre les entreprises américaines et l’Afrique, selon le Global Policy Institute.

Commentant le dernier Sommet États-Unis-Afrique organisé à Marrakech les 19 et 22 juillet, Paolo von Schirach, président du Think tank basé à Washington, a déclaré que le choix du Maroc pour accueillir le Sommet n’était pas un choix accidentel, mais parce que le pays a développé et renforcé ses liens politiques et commerciaux avec de nombreux pays d’Afrique subsaharienne.

Selon Schirach, « le Maroc est aujourd’hui un pays à revenu intermédiaire avec des parcs industriels de pointe, des universités polytechniques et une main-d’œuvre jeune et multilingue (arabe, Français et anglaise). » Très compétitif, notamment dans le secteur industriel, le président de Global Policy Institute note que le secteur automobile marocain est très développé.

Dans son dernier classement, le Forum économique mondial a classé le Maroc comme l’économie la plus compétitive d’Afrique du Nord. Suffisant selon Schirach de déclarer que « le Maroc a tiré parti de ses énormes gisements de phosphate pour développer OCP ».

Dans son éditorial intitulé : « Les affaires en Afrique passent par le Maroc », M. Schirach, titulaire de la chaire de science politique et de relations internationales à l’Université Bay Atlantic, a déclaré que le Maroc avait fait de sérieux efforts visant à promouvoir le développement économique et social, notamment de nombreuses privatisations.

En outre, le Maroc est un pays qui fonctionne selon les principes et les normes du marché libre occidental, ajoute M. Paolo von Schirach, soulignant que l’économie marocaine est désormais connectée aux États-Unis via un accord de libre-échange.

La Millennium Challenge Corporation (MCC), une agence gouvernementale américaine, a récemment signé un accord avec le gouvernement marocain menant au financement de nouveaux parcs industriels qui accueilleront des entreprises marocaines prometteuses. Par conséquent, le Maroc est un partenaire sérieux qui attirera des investissements américains supplémentaires, tandis que le pays peut également jouer un rôle essentiel en tant que pont et point de connexion entre l’Amérique et les économies du continent africain.

En ce qui concerne le Sommet de Marrakech, le Directeur général du Global Policy Institute s’est dit optimiste quant aux énormes opportunités offertes aux investisseurs américains en Afrique et aux partenariats avec les entreprises du continent.

Organisée sous le patronage du roi Mohammed VI, l’événement 2022 U.S.-Africa Business a réuni une importante délégation du gouvernement américain, plusieurs ministres africains et d’importants chefs d’entreprise américains et africains qui ont discuté des opportunités d’investissement tripartites entre les États-Unis, le Maroc et l’Afrique.

