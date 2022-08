Au cours de la journée de jeudi les températures seront en hausse, les maximales oscilleront entre 30 et 35 degrès sur les cotes est et les hauteurs et entre 36 et 41 dans le reste des régions avec apparition de coup de sirocco.

Vent fort près des cotes nord et le sud ou ils provoqueront des tourbillons de sable. Mer peu agitée à peu agitée à Cap Serrat et le golfe de Gabès. Ciel peu nuageux sur la plupart des régions les nuages seront plus denses l’après-midi sur les hauteurs ouest.