Le lancement de la première identité électronique nationale sur le portable MobileID constitue la pierre angulaire de la stratégie de numérisation des services administratifs en Tunisie, a déclaré la Cheffe du gouvernement Najla Bouden.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue au Palais du gouvernement à La Kasbah et consacrée à la présentation des détails du projet, mercredi 3 août 2022, Bouden a ajouté que ce nouveau service permettra également de réduire les délais et de garantir la transparence des différentes transactions électroniques.

” La numérisation est une priorité d’autant plus qu’elle constitue un volet essentiel pour garantir le développement économique et social du pays”, indique la cheffe du gouvernement, rappelant que “le projet MobileID s’inscrit dans le cadre des dispositions urgentes et des grandes réformes annoncées par son gouvernement”.

Pour Bouden, l’identité numérique est la clé électronique qui permettra d’accéder aux portails et plateformes électroniques.

Il s’agit également d’un moyen efficace de vérifier l’identité et la signature électronique, outre le retrait en ligne des documents officiels sans se déplacer aux administrations et structures concernées, a-t-elle encore fait savoir, estimant que la finalité est de mettre les bases d’un système numérique qui garantit la transparence et la qualité du service.

La cheffe du gouvernement a ajouté que son gouvernement travaille actuellement en coordination avec tous les intervenants à la concrétisation de plusieurs projets numériques dans les différents secteurs.

La politique de numérisation en Tunisie se base sur un nombre d’objectifs et dispositions, notamment, la révision des cadres juridiques, la garantie davantage de gouvernance du secteur afin de répondre au développement rapide des nouvelles technologies tout en garantissant l’inclusion sociale numérique et la réduction de la fracture numérique entre les différentes régions du pays et entre les différentes couches de la société.

Il s’agit également de développer l’infrastructure des réseaux de communication à haut débit dans toutes les régions du pays, appuyer la transition numérique de l’administration tunisienne, renforcer la capacité des systèmes nationaux afin de leur permettre d’accorder des services électroniques de qualité supérieure et à haute valeur ajouté, indique encore la Cheffe du gouvernement.