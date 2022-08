L’Algérie manifeste son intérêt à rejoindre les BRICS

Les signaux de l’Algérie indiquant qu’elle souhaite rejoindre les BRICS démontrent que de plus en plus de pays font confiance au groupe et à sa capacité à compenser l’influence négative de l’unilatéralisme et du protectionnisme croissants de certains pays, ont déclaré des experts à Global Times le 1 août.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que l’Algérie souhaitait rejoindre le groupe BRICS et que le pays remplissait largement les conditions d’adhésion au groupe, a rapporté Reuters.



Les observateurs estiment que c’est la grande force et le potentiel des BRICS dans la conduite de l’économie mondiale et leur rôle important dans l’établissement d’un environnement de gouvernance mondiale plus équitable et rationnel qui incitent davantage de pays à faire partie des BRICS en cette période de turbulences.