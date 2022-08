Air Algérie : Des bagages déchargés pour faire de la place à des crustacés !

Les passagers du vol Air Algérie du 25 juillet assurant la liaison entre Annaba et Marseille ont été informés que leurs bagages en soute avait été déchargée et qu’ils seront pris en charge dans les prochains vols, sans préciser ni quand, ni l’itinéraire, selon l’Est Républicain.

Parmi les victimes de cette situation des mères avec enfants et bébés ont laissé derrière elles les poussettes de leurs bambins. D’autres ne sont pas de Marseille et devaient partir chez eux dans d’autres villes lointaines par train. Pis, des passagers ont dans leurs bagages des produits périssables tels des gâteaux et autres légumes et fruits de chez nous ou encore des gigots de mouton de l’Aïd congelés et entreposés dans de glacières, précise le journal.

Les raisons avancées par les travailleurs du service pavage de la compagnie Air-Algérie ont expliqué que les bagages en question ont été déprogrammés pour laisser de la place, en soute, à l’expédition qualifiée « d’urgente » d’une cargaison de crustacés, appartenant à un nabab des fruits de mer, localisé dans la wilaya d’El-Tarf.

Ceci intervient au lendemain du limogeage du directeur d’Air-Algérie et condamné lourdement pour corruption, rappelle-t-on.

KN avec l’Est Républicain