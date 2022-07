Le temps sera pendant la nuit de dimanche à lundi, clair à peu nuageux dans la plupart des régions. Les températures évolueront entre 26 et 30 degrés dans le nord et le centre et entre 30 et 34 degrés dans la sud, d’après l’INM.

L’activité du vent nécessite de faire preuve de vigilance près de la côte. La mer sera très agitée à agitée dans le golfe d’Hammamet et et peu agitée ailleurs.