Eventuelles perturbations dans la production et l’approvisionnement en produits alimentaires et en pain en cas de grève

La production et l’approvisionnement en produits alimentaires et en pain pourraient connaître une perturbation en Tunisie si aucun accord ne serait trouvé concernant la signature de l’avenant relatif à l’augmentation des salaires des ouvriers boulangers et ceux opérant dans les secteurs des conserves alimentaires, de l’huile et du commerce de gros et de détail.

Le département du secteur privé relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé que la fédération générale des industries alimentaires, du tourisme et de l’artisanat qui lui est affiliée compte organiser quatre grèves dans le secteur privé le 11 août prochain, notant que les travailleurs opérant dans le cadre des conventions collectives concernés par la grève appartiennent aux secteurs de la boulangerie, des conserves alimentaires, du conditionnement de l’huile et de la semi-conserve, de la pâte alimentaire, du couscous, du commerce de gros, demi-gros et en détails.

Dans le préavis de grève adressé aux ministres des affaires sociales et du commerce et à l’Union tunisienne de l’industrie et du commerce, le département a affirmé que la décision de grève est intervenue à la suite de la non-signature de l’avenant relatif à l’augmentation des salaires au titre des années 2022, 2023 et 2024, en application d’un accord signé entre l’UGTT et l’Organisation patronale depuis le 1er janvier 2022.