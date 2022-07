Aujourd’hui samedi 30 juillet 2022, le temps clair à peu nuageux.

Le vent sera faible à modéré puis il se renforcera relativement l’après-midi dans la plupart des régions. La mer sera peu agitée à agitée l’après-midi.

Les températures maximales varieront entre 33 et 37 degrés au nord, dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 38 et 43 dans les autres régions.

Elles atteindront les 45 au sud-ouest avec du sirocco, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie.