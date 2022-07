Le porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mnasri, a indiqué que Rafik Bouali a été provisoirement désigné à la tête de la direction centrale des opérations jusqu’à ce que cette désignation soit administrativement réglée, en raison des efforts positifs qu’il a déployés au cours du processus d’organisation du référendum.

Dans une déclaration à l’agence TAP, jeudi 28 juillet, Mnasri a indiqué que ce poste a été initialement occupé par l’actuel directeur exécutif avant de devenir vacant, ajoutant que Rafik Bouali est un agent au sein de l’instance et a été chargé d’autres missions au sein de la direction centrale.

Il indique par ailleurs que la fin du détachement du chef du cabinet de l’ISIE, Omar Boussetta, est intervenue sur fond d’une faute administrative lors de la préparation du tableau des résultats régionaux.

Il explique la cessation d’activités de la coordinatrice régionale de l’Instance régionale de Ben Arous par un retard observé dans l’opération de dépouillement et de décompte.

Il est à noter qu’une erreur matérielle s’est produite lors de la publication des tableaux relatifs aux résultats régionaux du référendum, provoquant leur retrait par l’ISIE la nuit du 25 juillet.

Dans un communiqué publié à cet effet, mercredi 27 juillet, l’ISIE faisait état d’une “erreur matérielle” qui s’est produite lors de insertion d’un tableau non actualisé parmi les annexes de la décision des résultats du référendum dans l’une de ses pages.

L’ISIE a tenu à préciser que les résultats annoncés étaient exacts et non entachés d’erreurs, et qu’elle a publié tous les détails présentés dans le centre de presse immédiatement après proclamation des résultats préliminaires, ajoutant que l’opération de collecte des résultats du référendum s’est déroulée conformément aux lois et aux procédures réglementaires en vigueur.