Contrebande de cigarettes sur l’axe Sicile-Tunisie : Le Parquet européen requiert plus de 100 ans de prison

Plus de cent ans de prison ont été réclamés le 18 juillet pour les accusés dans le procès célébre de l’ enquête “Blue Wave” de la Brigade financière de Palerme, sur ordre du Parquet européen. L’enquête a fait la lumière sur la contrebande de cigarettes sur l’axe Tunisie-Sicile. La confiscation des bateaux et voitures utilisés pour la contrebande est également demandée.

L’opération, en novembre 2021, a été déclenchée après deux ans d’enquêtes et a permis de vaincre deux organisations criminelles en affaires entre elles. L’enquête a conduit à l’arrestation de 13 personnes. Le premier groupe était actif dans la province de Trapani et en Tunisie et était impliqué dans la recherche de cigarettes de contrebande et l’organisation d’expéditions par voie maritime vers les côtes siciliennes.