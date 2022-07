Des organisations et des partis pointent des manquements affectant le processus référendaire

Des organisations et partis politiques ont fait état de “l’existence de multiples manquements affectant la crédibilité du processus référendaire, notamment la violation du principe de neutralité de l’administration, des principes régissant le déroulement de la campagne et l’exploitation des moyens de l’Etat par les pro-Oui.

Dans une déclaration commune publiée, mardi, sur la page Facebook de la Coalition “Soumoud“, les signataires ont appelé le ministère de l’Intérieur à assumer sa responsabilité dans la protection de l’intégrité physique des participants à la campagne et à fournir la sécurité nécessaire aux réunions et aux activités de terrain.

Ce collectif a par ailleurs exhorté l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) à enquêter sur les sources de financement de la campagne de soutien et à prendre les mesures qui s’imposent pour dissuader les contrevenants, dénonçant à cet égard “la perversion de l’espace public par l’affichage de banderoles dans des lieux non autorisés, l’utilisation du drapeau et de l’emblème de la République tunisienne et la publicité politique, en violation explicite de la loi électorale et du référendum.

“Les signataires critiquent la partialité des médias publics et l’exploitation de leurs tribunes à des fins propagandistes et se disent déterminés à poursuivre en justice les personnes impliquées dans les infractions électorales.Ont signé la déclaration , la Coalition “Soumoud”, le Parti “Afek Tounes”, le Parti “le peuple veut” , le Mouvement “Azimoun” et le Parti de la “Coalition nationale tunisienne”.