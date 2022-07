Tunisie : Annulation de la grève de la CTN

La fédération générale du transport relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a annoncé l’annulation de la grève de la compagnie tunisienne de navigation (CTN) prévu les 17 et 18 juillet courant, après qu’un accord a été conclu avec la partie administrative sur un ensemble de revendications lors d’une réunion tenue, mardi, au siège du ministère du Transport.

Les syndicats de base de la CTN avaient menacé d’observer une grève générale les 17 et 18 juillet, pour protester contre l’atermoiement de la présidence du gouvernement et de la direction de la CTN dans l’application des accords des 6 et 7 avril 2021, notamment en ce qui concerne le calcul du 13e mois et de la prime de rendement sur la base du salaire brut ainsi que la régularisation de la situation des contractuels.