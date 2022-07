Gabès : Appel à une intervention rapide pour pallier les insuffisances constatées au CHU de Gabès

Le gouverneur de Gabès, Mosbah Kardmine a indiqué, lundi lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat, que le CHU de Gabès nécessite une intervention rapide afin de remédier aux insuffisances constatées, et assurer des services sanitaires appropriés.

Parmi les lacunes relevés au niveau de cet établissement hospitalier, le manque de médecins spécialistes, notamment, les radiologues, les anesthésistes-réanimateurs et les pédiatres, ainsi que le manque de personnel, notamment des agents d’entretien et de gardiennage.

Au cours de cette session, les participants ont également appelé à accélérer la réalisation de tous les projets bloqués dans cet hôpital, notamment, le projet de renforcement des fondations et des structures des bâtiments dont les travaux ont débuté en 2013 et ont été suspendus il y a plus d’un an, outre la construction de l’unité de radiothérapie programmée depuis 2014 et l’agrandissement du service des urgences .

Dans ce contexte, le gouverneur de Gabès a souligné la nécessité de mettre un terme au phénomène d’absentéisme constaté lors de sa visite à l’hôpital le jour de l’Aïd Al Adha, effectuée dans le cadre du contrôle de la qualité des services dispensés au niveau de cet établissement sanitaire.