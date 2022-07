Le département USA des Affaires étrangères félicite Ons Jabeur

Dans un Tweet, le département américain des Affaires étrangères a félicité, hier jeudi, la joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur après sa qualification pour la finale du Tournoi de Wimbledon.

Ons Jabeur est la première tunisienne et arabe à se qualifier pour la finale d’un grand Chelem.

Congratulations to @Ons_Jabeur of Tunisia 🇹🇳 on advancing to the singles final @Wimbledon🎾 becoming the first Arab and African woman to reach a grand slam final!

— U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) July 7, 2022