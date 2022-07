DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Des cellules orageuses dans ces régions

L’Institut national de météorologie a rapporté, dans un communiqué aujourd’hui, mercredi 6 juillet 2022, que des cellules orageuses à effets locaux pourraient marquer le début de la nuit dans le centre-ouest, puis quelques nuages ​​sur l’ensemble du pays.

Les vents sont généralement modérés, atteignant une vitesse de 40 km/h près des côtes nord, et la mer est agitée au nord et un peu agitée sur les côtes ouest.

Cette nuit, la température varie entre 27 et 32 ​​degrés dans le nord, les hauts plateaux et les zones côtières, et elle est comprise entre 32 et 37 dans le reste des régions.