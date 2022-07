Nejib Belhedi a-t-il menti depuis le début sur son exploit ?

Les conditions exactes et la durée de la nage de Nejib Belhedi ne peuvent être ni déterminées ni vérifiées. Sa nage ne peut pas être définie par la WOWSA comme une nage marathon traditionnelle en solo sans assistance, comme l’a déclaré Nejib Belhedi, car il est monté à bord du navire et les données et informations requises ne sont pas disponibles.

De plus, il n’a informé WOWSA qu’après avoir été interrogé qu’il était monté à bord du navire ou qu’il avait parcouru 29 km en nageant à plat ventre. Enfin, l’aspect visuel de sa peau, de sa langue, de ses lèvres et de sa gorge ne correspond pas à celui d’un nageur ayant passé 58 heures en eau salée.

Que s’est-il passé du début à la fin de la nage de Nejib Belhedi entre l’Italie et la Tunisie ?

Pour maintenir l’intégrité du sport, WOWSA s’appuie sur des données factuelles, des photos, des vidéos, des données GPS et des rapports d’observateurs pour confirmer et rendre compte des nages. La désinformation évidente, la falsification des données et l’exagération pour dissimuler des faits ne sont pas tolérées et ne sont pas compatibles avec l’intégrité de la communauté de la natation en eau libre.

En résumé, WOWSA ne croit pas que Nejib Belhedi ait nagé comme il l’avait initialement prévu ou finalement prétendu.

