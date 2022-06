L’ambassadrice de Tunisie aux USA reçue par Biden (photo)

Hanene Tajouri Bessassi, l’ambassadrice de Tunisie aux Etats Unis, a été reçue le 13 juin 2022, par le président des États-Unis, Joe Biden dans le bureau ovale.

Elle a annoncé sur son compte Twitter la rencontre : « J’ai été honorée de rencontrer le Président Biden le 13 juin dans le Bureau ovale », affirmant que lors de la rencontre elle a montré une vieille photo au président américain qui atteste de l’amitié entre la Tunisie et les Etats-Unis. « Je partage avec le président Biden l’histoire dans la photo que j’ai apportée. Et ce pour souligner notre amitié de longue date ».

I was honored to meet President Biden on June 13 at the Oval Office for a souvenir photo. I share with President Biden the story embodied in the picture that I brought with me to highlight the long-standing🇹🇳🇺🇸 friendship.#ThankYouMrPresidentForTheWarmWelcoming🌺🙏🌺 pic.twitter.com/iUx21fyfXa

— Hanene Tajouri (@BessassiTajouri) June 27, 2022