DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Ciel nuageux et températures toujours en hausse

Températures en hausse et les maximales seront comprises entre 30 et 36 °C dans les régions côtières et 38 et 44°C ailleurs et atteindront 46 °C dans le sud ouest avec coups de de sirocco localement.

Vent de secteur Est sur le nord et les côtes Est et de secteur sud sur le reste des régions, faible à modéré d’une vitesse de 15 à 30 km/h et devient relativement fort, l’après-midi, prés des côtes.

Mer moutonneuse à localement agitée. Ciel couvert de nuages passagers sur la plupart des régions. Ces nuages seront localement, plus denses sur le nord, l’après-midi.