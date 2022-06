14ème sommet des BRICS : Doigt pointé sur les États-Unis

Le sommet virtuel des BRICS réunissant Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud qui s’est tenu jeudi 23 juin 2022 était une étape parfaite pour Xi et Poutine pour relancer l’idée d’un monde alternatif à celui occidental, dans lequel les pays BRICS – selon le dirigeant chinois – doivent agir avec un sens des responsabilités et être un stabilisateur constructif.

Le président de la République populaire a de nouveau fustigé les États-Unis et l’UE pour des sanctions contre la Russie, arguant que les mesures imposées en réponse à l’invasion de l’Ukraine ont transformé l’économie mondiale en une “épée à double tranchant”.

D’où l’accent mis sur le rôle moteur des BRICS pour décourager l’utilisation d’une “mentalité de guerre froide” et d’une “confrontation entre blocs opposés”, qui, selon Xi, ne fera que provoquer des guerres et des conflits. Le président chinois a ensuite articulé sa vision d’un véritable multilatéralisme, au centre duquel se trouve le droit international onusien et l’ordre international qui en découle.