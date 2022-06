Le tremblement de terre en Afghanistan fait au moins 1 000 morts, le bilan devrait s’alourdir

Le séisme en Afghanistan a fait mercredi 22 juin 1 000 morts, ont annoncé des responsables de la gestion des catastrophes, avec plus de 600 blessés.

Des maisons ont été réduites en décombres et des corps enveloppés dans des couvertures gisaient sur le sol après le tremblement de terre de magnitude 6,1 , ont montré des photographies sur les médias afghans.

Un nombre indéterminé de personnes sont restées coincées sous les décombres et dans des zones périphériques, ont déclaré des travailleurs de la santé et des secours, et les opérations de sauvetage ont été compliquées par des conditions difficiles, notamment de fortes pluies, des glissements de terrain et de nombreux villages nichés dans des zones inaccessibles à flanc de colline.