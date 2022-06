La Chine s’engage à soutenir la Russie

Le président chinois Xi Jinping a déclaré le 15 juin à son homologue russe Vladimir Poutine lors d’un appel téléphonique que Pékin continuerait à soutenir Moscou sur les questions de “souveraineté et de sécurité”.

“La Chine est disposée à continuer d’offrir un soutien mutuel à la Russie sur les questions concernant nos intérêts fondamentaux tels que la souveraineté et la sécurité, à intensifier la coordination stratégique entre les deux pays et à renforcer la communication et la coordination dans les principales organisations internationales et régionales telles que les Nations Unies, les BRICS et l’Organisation de coopération de Shanghai », a déclaré Xi, cité par le média d’État chinois CCTV.