Tunisie – UGTT : La grève générale du 16 juin est une revendication de leurs droits

“La grève générale prévue le 16 juin dans le secteur public est une opportunité pour les travailleurs d’exprimer leur attachement à leurs droits et manifester leur rejet de toute forme de harcèlement et de menaces, y compris la réquisition qui est une mesure anticonstitutionnelle et illégale”, dixit l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) dans un communiqué publié à la veille de cette grève.

Les travailleurs du secteur public observeront, jeudi 16 juin 2022, une grève pour défendre leurs droits économiques et sociaux et protester contre l’atermoiement du gouvernement qui n’a pas accédé à leurs revendications légitimes et n’a pas accordé suffisamment d’intérêt au préavis de grève publié le 31 mai 2022 suite à la réunion de l’instance administrative nationale le 23 du même mois, explique le syndicat.

L’UGTT rappelle qu’une réunion s’est tenue lundi 13 juin, dans le cadre de la commission centrale de réconciliation, mais n’a pas abouti à des résultats positifs étant donné que le gouvernement n’a pas présenté de réponse aux attentes de la centrale syndicale.

Par ailleurs, elle dénonce la campagne de dénigrement “sans précédent”, dont elle est la cible depuis l’annonce de la grève générale, estimant que cela ne fait que renforcer les tensions, la violence et l’anarchie.

” La situation sociale des salariés, toutes catégories confondues, s’est largement détériorée face à hausse des prix, la baisse du pouvoir d’achat, la prolifération de la spéculation et de la contrebande et l’augmentation du chômage “, énumère la centrale syndicale.

” Les gouvernements qui se sont succédé à la tête du pays n’ont pas réussi à trouver les solutions à ces problèmes et ont tous adopté des politiques et des choix impopulaires “, souligne l’UGTT. Le gouvernement actuel suit la même politique et tient à alourdir les charges des salariés et à ne pas mettre en application les conventions signées précédemment en leur faveur, regrette le syndicat.

Un rassemblement ouvrier aura lieu jeudi 16 juin 2022 devant le siège provisoire de l’UGTT à l’avenue des Etats-Unis à Tunis, à partir de 9h du matin note le communiqué.