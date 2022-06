Tunisie : En recevant les membres de l’ES Zarzis, le ministre affirme qu”il n’est pas question de transgresser la loi”

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche a affirmé qu'”il n’est pas question de transgresser la loi et de manipuler les résultats sportifs”, à l’occasion de la réception, mercredi, des membres de l’Espérance de Zarzis, conduits par le président du club, Ali Lourimi.

Déguiche a souligné, à cette occasion, la nécessité pour toutes les parties de respecter la loi et de préserver la sécurité sociale, affirmant dans le même contexte la neutralité de l’autorité de tutelle et son souci de ne pas s’ingérer dans le sport.

De leur côté, les dirigeants du club zarzissien ont demandé de reporter le match décisif devant opposer l’ES Hammam-Sousse et l’ES Metlaoui jusqu’à la fin du processus judicaire, soulignant “l’existence d’une violation manifeste de la loi et d’une politique de deux poids deux mesures concernant l’appel formulé contre les décisions de la commission de discipline”.

Cette séance qui s’est tenue à la demande de l’ES Zarzis, s’inscrit, selon le ministère, dans le cadre du suivi par l’autorité de tutelle de la situation sur la scène sportive, à l’issue des derniers matches de la saison et de la tension que cela a provoqué parmi les supporters et les responsables des clubs concernés en raison de leur rejet de la décision de la commission de discipline et de fair-play à leur égard.

Elle s’inscrit également dans le souci d’instaurer la sécurité et la paix sociale et d’appliquer les lois en vigueur, ajoute la même source.

Le comité directeur de l’ES Zarzis avait demandé, plus tôt, l’ouverture d’une enquête approfondie sur les circonstances autour de ce qu’elle a qualifiée de “suspicion” de match truqué” qui avait opposé l’ES Métlaoui à l’Olympique de Béja, pour le compte de la dernière journée play-out.

Il a également demandé des explications quant à la décision de la commission de discipline de programmer un match décisif entre l’ES Hammam-Sousse et l’ES Métlaoui et de suspendre le gardien et un joueur de l’ES Zarzis pour cinq ans en plus d’une amende de 50 mille dinars chacun.

Le ministre, rappelle-t-on, avait recu mardi le comité directeur de l’ES Hammam-Sousse qui avait à son tour rejeté la décision concernant ce match décisif servant à déterminer la quatrième équipe qui sera releguée en Ligue 2.