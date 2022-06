Sousse-Covid : Partenariat tuniso-japonais pour la fabrication de tests de dépistage rapides en Tunisie

Une cérémonie de signature d’un accord de partenariat tuniso-japonais a été organisée, mardi, au siège des laboratoires pharmaceutiques “UNIMED” à Kalaâ Kebira (Gouvernorat de Sousse), dans le cadre de la coopération avec l’incubateur japonais (G CUBE).

L’accord prévoit le lancement, pour la première fois en Tunisie, d’un projet commun entre “UNIMED” et “G CUBE” pour la fabrication et la promotion d’un marqueur biologique pour le diagnostic rapide de la Covid-19 et un autre marqueur pour le diagnostic rapide des anticorps contre le virus.

Ce partenariat vise la création d’un système industriel compétitif et durable dans le domaine de la santé, basé sur le transfert de technologie et le renforcement des capacités nationales pour répondre aux besoins actuels et futurs du marché mondial.

L’ensemble des procédés du diagnostic rapide fabriqués en Tunisie seront exposé lors des activités de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 8) dans sa huitième édition qui se tiendra en Tunisie les 27 et 28 août 2022.

Lors de cette cérémonie, il a également été annoncé le lancement d’un second projet de partenariat entre l’UNIMED et l’incubateur japonais “G CUBE” pour la mise en place d’un incubateur d’institutions de recherche et développement médical dans l’une des institutions universitaires privées de Sousse.

A noter que la cérémonie de signature de cet accord a été rehaussée par la présence de l’ambassadeur du Japon en Tunisie Shinsuke Shimizu, du président directeur général d’UNIMED Ridha Charafeddine et du président de la chambre tuniso-japonaise de Commerce et d’industrie Hédi Ben Abbas.