DIRECT SPORT – Kirin Cup : Le onze national, vainqueur du tournoi, empoche 250.000 dollars

La sélection nationale de football a empoché la coquette somme de 250.000 dollars après avoir remporté le tournoi amical international Kirin Cup, organisé au Japon, en battant le pays hôte (3-0) en finale, disputée mardi à Osaka.

Par ailleurs, le milieu de terrain du onze national et de l’équipe qatarie Al Duheil, Ferjani Sassi, auteur du deuxième but, a été sacré meilleur joueur du tournoi.

De son côté, le milieu de terrain d’Odense (Danemark), Issam Jebali, a été élu meilleur buteur du tournoi après avoir inscrit un premier but en demi-finale contre le Chili et un second but en finale face au Japon.

Les Aigles de Carthage ont disposé des Samouraï Bleus d’abord sur un penalty obtenu par Khenissi et transformé par Ben Romdhane (55e), ensuite par Ferjani Sassi, servi par Msakni (76e), enfin sur une puissante frappe des 20 mètres signée Issam Jebali (90e+2).

En match de classement, le Ghana a battu le Chili 3-1 aux tirs aux buts (0-0).

Pour rappel, la sélection tunisienne s’était qualifiée, vendredi, pour la finale aux dépens du Chili (2-0) tandis que le Japon a battu le Ghana (4-1).