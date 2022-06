DIRECT SPORT – Mondial-2022 : le dernier adversaire de la Tunisie connu lundi

La Tunisie connaîtra son dernier adversaire du groupe B du Mondial-2022, lundi, à l’issue du dernier barrage intercontinental opposant le Perou à l’Australie, à partir de 19h00 HT à Doha.

En effet, deux billets qualificatifs pour le Mondial-2022, sur un total de 32, restent à attribuer par le biais de barrages organisés lundi et mardi, avant la phase finale, du 21 novembre au 18 décembre.

Alors que trente tickets ont désormais trouvé preneurs avec la victoire du pays de Galles sur l’Ukraine (1-0) le 5 juin, deux restent à décrocher par le biais de barrages intercontinentaux), prévus au stade Ahmad ben Ali au Qatar. Le premier mettra aux prises, l’Australie au Pérou, lundi 13 juin (Asie – Amérique du sud) et le second opposera, mardi Costa Rica à la Nouvelle-Zélande (Océanie – Amérique centrale et du nord).

Le vainqueur d’Australie-Pérou complètera le groupe C composé de la France, de la Tunisie et du Danemark tandis que le vainqueur de Costa Rica-Nouvelle-Zélande sera versé dans le groupe E où évoluera l’Espagne, l’Allemagne et le Japon.

Par ailleurs, le coup d’envoi du Mondial sera donné le lundi 21 novembre avec l’affiche Sénégal-Pays-Bas, au stade Al-Thumama de Doha, au Qatar, alors que le même jour, le pays hôte débutera dans la compétition contre l’Equateur au stade d’Al-Bayt, à Al-Khor, dans le nord de la péninsule.

Suivra un mois de compétition jusqu’à la finale du dimanche 18 décembre, disputée dans le stade de Lusail, situé à 15 km au nord de la capitale, Doha.

Voici les principales dates :

– Du lundi 21 au jeudi 24 novembre: première journée de la phase de groupes

– Du vendredi 25 au lundi 28 novembre: deuxième journée de la phase de groupes

– Du mardi 29 au vendredi 2 décembre: troisième journée de la phase de groupes

– Du samedi 3 au mardi 6 décembre: huitièmes de finale

– Vendredi 9 et samedi 10 décembre: quarts de finale

– Mardi 13 et mercredi 14 décembre: demi-finales (20h00)

– Samedi 17 décembre: match pour la troisième place (16h00)

– Dimanche 18 décembre: finale (16h00).