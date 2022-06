Une baisse remarquable des températures est attendue et les maximales varieront entre 24 et 31°C au nord et les hauteurs et entre 32 et 38°C dans le reste des régions et atteindront 43°C dans l’extrême sud.

Un vent fort d’une vitesse atteignant 70 km/h soufflera sur les régions côtières et sur le sud et la mer sera très agitée à houleuse dans le nord. Les bulletins d’alerte météo restent en vigueur.

Ciel partiellement voilé à peu nuageux sur la plupart des régions.