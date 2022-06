DIRECT SPORT – Ligue des champions 2022-2023 : début de la compétition le 21 juin

La Ligue des champions d’Europe de football, saison 2022-2023, débutera le 21 juin 2022 par les tours préliminaires, tandis que la finale aura lieu le 10 juin 2023, selon le calendrier de la compétition révélé par l’UEFA mardi.

Le 21 juin auront lieu les demi-finales du tour préliminaire. La phase de groupes débutera quant à elle en septembre prochain.

La finale de la Ligue des champions se jouera à Istanbul, le 10 juin 2023.

Qualifications

Tour préliminaire, demi-finales : 21 juin 2022

Tour préliminaire, finale : 24 juin 2022

Premier tour de qualification : 5-6 et 12-13 juillet 2022

Deuxième tour de qualification : 19-20 et 26-27 juillet 2022

Troisième tour de qualification : 2-3 et 9 août 2022

Barrages : 16-17 et 23-24 août 2022

Phase de groupes

Journée 1: 6-7 septembre 2022

Journée 2: 13-14 septembre 2022

Journée 3: 4-5 octobre 2022

Journée 4: 11-12 octobre 2022

Journée 5: 25-26 octobre 2022

Journée 6: 1-2 novembre 2022

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale : 14-15-21-22 février et 7-8-14-15 mars 2023

Quarts de finale : 11-12 et 18-19 avril 2023

Demi-finales : 9-10 et 16-17 mai 2023

Finale : 10 juin 2023.

L’UEFA précise que ces dates peuvent être modifiées.