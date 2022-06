DIRECT SPORT – Coupe de Tunisie (16es de finale) : résultats complets

Résultats complets des seizièmes de finale de la coupe de Tunisie de footabll, à l’issue des matches disputés vendredi :

Les résultats

Vendredi :

A Radès :

Club Africain – Etoile du Sahel 1-0 ap

A Sebikha:

AS Sebikha – US Ben Guerdane 1-3

A Mjez El Beb :

CS Mjez El Beb – US Monastir 1-3

A Métlaoui :

ES Métlaoui – CS Sfaxien 0-3

A Chammekh :

Z.Chammekh – Espérance ST 0-3

Déjà joués

Jeudi :

A la Chebba :

CS Chebba – Olympique de Béja 2-0

A Bizerte 15 octobre :

CA Bizertin – Stade Tunisien 3-0

A Krib :

ES Krib – AS Kasserine 1-1 (2-1 ap)

A la Marsa :

AS Marsa – US Carthage 4-0

A Haffouz :

ES Haffouz – ES Sidi Alouane 1-1 (3-1 ap)

Mercredi :

A Tataouine :

US Tataouine – EM Mahdia 3-1

A Takelsa:

CS Takelsa – ES Fahs 3-3 (4-3 tab)

A Soliman :

AS Soliman – ES Zarzis 1-2

A Hammam-Sousse :

ES Hammam Sousse – AS Rejiche 0-0 (2-3 tab)

A Majel Belabbes :

JS Majel Belabbes – CS Msaken arrêté alors que le score est de 1-2 pour CS Msaken.

NB : Le CS Hammam Lif a déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale après le forfait de son adversaire, le CS Tabarka.

Programme des huitièmes de finale (6-7 juin) :

Match 17 : ES Kérib – AS Marsa

Match 18 : AS Rejiche – US Monastir

Match 19 : US Tataouine – CS Sfaxien

Match 20 : Vainqueur (JS Majel Belabbes-CS Msaken) – Espérance de Tunis

Match 21 : CS Takelsa – Club Africain

Match 22 : CA Bizertin – CS Hammam-Lif

Match 23 : CS Chebba – ES Zarzis

Match 24 : US Ben Guerdane – ES Haffouz

Programme des quarts de finale (11-12 juin) :

Quarts 1 : Vainqueur Match 18 – Vainqueur Match 19

Quarts 2 : Vainqueur Match 21 – Vainqueur Match 23

Quarts 3 : Vainqueur Match 20 – Vainqueur Match 17

Quarts 4 : Vainqueur Match 22 – Vainqueur Match 24