DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Températures en hausse et averses isolées sur les hauteurs

Températures en hausse continue aujourd’hui, les maximales seront situées entre 33 et 38 degrés sur les côtes est et les hauteurs, entre 38 et 43 degrés sur les autres régions avec des vents de sirocco et 45 degrés et sud ouest.

Temps partiellement brumeux sur la plupart des régions. Des cellules orgeuses apparaitront accompagnées d’averses isolées avec des chutes de grêle dans certains endroits l’après-midi sur les hauteurs et progressivement sur certaines localités.

Vent généralement modéré d’une vitesse de 40km/h sur les côtes nord. Mer agitée au nord et peu agitée sur les autres régions .