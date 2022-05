DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Pluies orageuses prévues sur le nord et localement le centre

Des pluies orageuses sont prévues au cours de la journée de samedi sur le nord et localement le centre, annonce l’Institut national de météorologie (INM).

La même source prévoit également des chutes de grêles et l’apparition de foudres sur des zones limitées. L’intensité des pluies sera plus importante le matin à Bizerte et concernera l’après-midi les régions du grand Tunis et le Cap Bon.

La vitesse du vent nécessite plus de vigilance sur les cotes, la mer sera agitée à très agitée sur le nord . Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour la navigation et la pêche, ajoute l’INM.

Les températures maximales varieront entre 25 et 31 degrés sur le nord et les hauteurs et les régions côtières. Sur le reste des régions elles varieront entre 31 et 36 degrés.

