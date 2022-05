DIRECT MÉTÉO – Tunisie : L’INM place 17 gouvernorats en vigilance jaune

L’Institut National la Météorologie (INM) a placé mercredi, 17 gouvernorats du pays, en vigilance jaune. il s’agit des gouvernorats du nord (Grand Tunis, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Béjà, Jendouba, Siliana et le Kef), ainsi que des gouvernorats de Sousse, Kairouan, Kasserine, Gafsa, Tozeur et Kébili.

La Vigilance jaune, signifie “soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique”.

L’INM appelle à faire preuve de prudence dans les activités quotidiennes en raison des cellules orageuses actives sur ces gouvernorats et qui seront accompagnées de pluies éparses, parfois denses avec possibilité de chute de grêle et d’apparition de foudre par endroits.

Il alerte également, contre la possibilité de formation de crues à Béjà, Jendouba, Le Kef, Siliana et Zaghouan et prévoit un retour à la stabilité, au cours de la nuit prochaine, sur le nord, le centre et le sud-est, après les pluies enregistrées cet après-midi. Dans le reste des régions, des cellules orageuses resteront actives avec des pluies éparses.

Des vents forts dépassant 70 km/h souffleront sous orages et la mer sera agitée à très agitée.

Les températures varieront la nuit entre 18 et 23 °C, au nord, dans les hauteurs et les régions côtières et entre 24 et 29 °C, au sud.