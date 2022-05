Sfax : Sarra Zanzri visite le projet “Taparura”

Le gouvernorat de Sfax annonce dans un communiqué rendu public vendredi 20 mai 2022 que, dans le cadre du suivi des procédures et des dispositions pratiques prises pour faire avancer la coordination des grands projets dans la région, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zanzri, a visité le site du projet Taparura. Elle était accompagnée de Mohamed Iqbal Dridi, premier délégué chargé de gérer les affaires du gouvernorat de Sfax, et du secrétaire général du gouvernorat, le maire de Sfax, le directeur régional de l’équipement et du logement et le président-directeur général (PDG) de la Société d’études et d’aménagement des Côtes nord de la ville de Sfax “Taparura” et les cadres du ministère.

Le PDG de la société “Taparura” a présenté les composantes les plus importantes du projet, ce qui a été accompli, les objectifs, les priorités et les interventions programmées.